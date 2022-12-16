Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköylü kadınlar ile görüştü.

Ortaköylü kadınlar ile yapılacak hizmet ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten İsbir, “Kadınların fikirlerini önemsiyoruz. Bizim gözden kaçırdıklarımızı onlar daha detaylı olarak görebiliyor, zaman zaman da bizlere fikirlerini iletiyorlar. İlçemizin gelişip güzelleşmesi için yapılacak çalışmaları birlikte istişare ederek birlikte hareket ediyoruz. Bugün de ilçemizde ikamet eden kadınlar ile bir görüşme yaparak gerçekleştirilecek proje ve hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunduk, kendilerinin önerilerini dinledik. Katkılarından dolayı hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, her birine selamlarımı iletiyorum” dedi. (Haber Merkezi)

