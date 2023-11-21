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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede ikamet eden kadınların kendisini ziyaret ederek Amasya’ya kültür gezisi için talepte bulunduğunu vurgulayarak Belediye olarak bu isteği yerine getirmek adına kültür gezisi düzenlediklerini bildirdi.



Kadınların Amasya ilinin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmesi amacı ile planlanan gezinin haftasonu yapılan organizasyon ile gerçekleştiğini belirten Başkan İsbir, “Ortaköylü hemşerilerimize Amasya ilinde dolu dolu bir gün geçirme fırsatı sunarak kendilerine moral depolamış olduk. Amasya Belediye Başkanımız Bayram Çelik’i de makamında ziyaret ederek kentte gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunup, kendilerine yöremize ait çeşitli hediyeler takdim ettik. Misafirperverliğinden dolayı Amasya Belediye Başkanı Çelik’e hemşerilerim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler için de farklı yörelere ve farklı kültürlere yönelik programlarımız devam edecektir” dedi.