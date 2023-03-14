Keçiören Belediye Başkanlığı, Ortaköy ilçe merkezinde yer alan Şehit Adem Erboyacı parkının yenileme ve genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere 5 adet kameriye ve 10 adet oturma bankı gönderdi.

Ortaköy Şehit Adem Erboyacı parkının çevre düzenlemesi için bir kaç ay önce 5 TIR kilittaşı gönderen Keçiören Belediyesi, 5 adet kameriye ve 10 adet oturma bankı daha gönderdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz Adem Erboyacı Parkı’nın yenileme ve genişletme çalışmalarında bizlerden desteğini esirgemeyen, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz projelere destek sağlayarak gönüllerimizde taht kuran Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ve tüm belediye personeline ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

