Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ilçenin en büyük yatırımlarından biri olan doğalgaz çalışmaları için ilk kazmayı vurduklarını söyleyerek yıl bitmeden çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Başkan İsbir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İlçemin en önemli ihtiyaçlarından olan doğalgaz çalışmaları ile ilçemiz insanına daha rahat ve daha konforlu bir hayat sunmuş olacağız. İlçemizdeki doğalgaz altyapı çalışmaları yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanacaktır. Daha sonra abonelik işlemlerinin ardından 2023 yılı Ekim ayında da evlerimizde, işyerlerimizde ve kamu kurumlarında doğalgazımızı kullanarak ilçemize yeni bir yatırımı daha kazandırmış olacağız. Ortaköy halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)