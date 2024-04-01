Taner İsbir böylece ilçede üçüncü kez belediye başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Taner İsbir bin 94, MHP adayı Ramazan Öncül 824 oy aldı.

TANER İSBİR

1960 yılında Çorum Ortaköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ortaköy’de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan İsbir, Ortaköy Belediyesinde 13 yıl Hesap İşleri ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014 ve 2019 yıllarında AK Parti'den Ortaköy Belediye Başkanı seçilen ve yeniden aday gösterilen İsbir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Editör: AA AJANS