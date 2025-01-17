Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Ortaköy’de tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, “Hayırlı yolun sonunda bir toplu iş sözleşmesi imza töreni için buradayız. Şirkette çalışan arkadaşlarımız için Belediye Başkanımızın yaptığı fedakârlığı ve çabayı yakından biliyorum. Bugün Ortaköy Belediyesi’nde yaptığımız toplu iş sözleşmesi hepinize hayırlı uğurlu olsun.

Ayrıca Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sözleşme, çalışanlarımız, Hak-İş ve sendikamız Hizmet-İş için güzel çalışmalara vesile olacak” diye konuştu.

“BÜTÇE İMKÂNIMIZI SONUNA KADAR ZORLADIK”

Belediyenin bütçesini sonuna kadar zorlayıp zam oranını oluşturduklarını dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Bütçe imkânımızı sonuna kadar zorladık. Gönül istiyor daha çok verelim. Ama şartlar elverdiği kadar iyileştirdik hayırlı olsun” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ