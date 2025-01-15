Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ekibinde yer alan AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Fatma Basar, geçtiğimiz gün düzenlenen 7. Ortaköy İlçe Kadın Kolları Olağan Genel kurulunda güven tazeledi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir’in evsahipliğinde yapılan kongreye AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Partili yöneticiler ve kadınlar katıldı.

İsbir, kongrede tekrar göreve gelen Fatma Basar ve ekibini kutlayarak kongreye gelen misafirlere teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ