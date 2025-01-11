Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen, Ortaköy Belediyesi ve Merzifon Belediyesi ile sürdürdükleri müzakereler sonucunda toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığını vurguladı.

Ortaköy belediye Başkanı Taner İsbir, Muhasebe Müdürü Serdar Uysal, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, Samet Yücel, TANSA Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Belli, Muhasebe Müdürü Alaattin Altundaş, İnsan Kaynakları Müdürü Funda Özerden ile bu süreçte kendilerine güvenerek destek veren işçi arkadaşlarına teşekkür eden Mehmet Şen, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Editör: Haber Merkezi