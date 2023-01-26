Ortaköy’e gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olan Seyirtepe dinlenme alanı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in girişimleri ile çok kısa süre içerisinde aydınlanmış olacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan İsbir, “İlçemiz girişine yapmış olduğumuz seyirtepe dinlenme alanına elektrik hattı çekme işlemlerine başladık,elektrik direklerinin yerinin belirlenmesi ile birkaç gündür çalışmalarımız devam ediyor ve tamamlanmak üzere, çok şükür takibimiz üzere seyirtepe dinlenme alanımızı da aydınlatmış olacağız, ilçe halkımıza ve ziyaretçilerimize hayırlı olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

