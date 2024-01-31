İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı 18 Ocak 2024 günü Ortaköy’ün Tepelerarası mevkiinde bir tarlada tarihi eser olduğu düşünülen bir küp bulunduğu ihbarı yapılması üzerine konuyu Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Müze Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla yerinden alınan küp, Çorum Müzesi’ne nakledilene kadar beklemek üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın küpün getirilip müze bahçesinde sergilenmesi talimatı üzerine Jandarma bahçesinden alınan küp, Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.

Çorum Müzesi uzman arkeologları tarafından incelenen küpün Roma dönemine MS 2-3 yüzyıllara tarihlendiği ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanıldığı düşünülüyor.

Müze bahçesinde sergilenen küple ilgili envanter ve diğer çalışmaların devam ettiği belirtildi.