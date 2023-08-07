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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz Seyirtepe dinlenme alanını faaliyete geçirerek ilçemize yeni bir sosyal alan kazandırdık. Şimdi ise yine Seyirtepe dinlenme alanından ilçenin giriş kısmı arasında kalan yaklaşık 3 km‘lik alan üzerinde iyileştirme ve güzelleştirme çalışmaları yaparak ilçemize yeni bir güzellik katmış olacağız. Bölgede su taşkınları için ‘v kanal’ çalışması, kaldırım kilit taşı uygulaması ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirerek ilçe halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.