İlçede internet hızını yükseltmek için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Töre’yi ziyaret ettiğini belirten Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan İsbir; “Türk Telekom Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu Fiberkent proje kapsamında ilçemizde yapılan çalışmaları görüşerek altyapı çalışmalarının tamamlandığının ve devamında da kısa süre içerisinde etkin hale geleceğinin de müjdesini aldık. İlçemizde özellikle öğrencilerimiz için zaman zaman sorun haline gelen internet erişimi ve internet hızı sıkıntısını da bu şekilde çözüme kavuşturmuş olduk. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Türk Telekom İl Müdürümüz Mustafa Töre ve Türk Telekom ailesi personeline teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

