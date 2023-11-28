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Ortaköy Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi arasında imzalanan ek protokol ile Belediye daimi işçi personelinin maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen arasında imzalanan ek protokol ile Belediye daimi personelinin maaşlarında düzenleme yapılarak bir zam gerçekleştirildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemize hizmet veren kıymetli işçi kardeşlerimizin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen ile yapmış olduğumuz ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında bir artış gerçekleştirdik. Göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı Belediye personelimi tebrik ediyor, maaş zamlarının ailelerine ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.