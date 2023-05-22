Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde bulunan ara sokakların kilittaşlarını yenileme çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe merkezinde bulunan ara sokaklarda bozulan ve eskiyen kilittaşlarını yenileme çalışmalarının sürdüğünü açıklayarak: “İlçemiz Suyolu Mahallesi Neşe Sokak ve 100. Yıl Sokak’ta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı birkaç gün içerisinde tamamlayarak halkın kullanımına sunacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.