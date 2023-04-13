Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilecek olan TOKİ konutlarının ihalesinin 7 Haziran 2023 günü saat 15.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizde yapılacak olan 67 adet konut ve 3 adet dükkanlı ticaret merkezinin inşaat, alt yapı ve çevre düzenleme işi ihalesi 7 Haziran 2023 günü saat 15.00’de gerçekleştirilecektir” diyerek, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini bildirdi.



(Haber Merkezi)