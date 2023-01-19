Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı hemşerimiz Ayhan Karaca’yı ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilecek TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten İsbir, “Yapmış olduğumuz görüşmede ilçemizde gerçekleştirilecek 80 dairelik TOKİ sosyal konut projemizin ihale tarihinin 20 gün içerisinde belli olacağının müjdesini aldık. Projemiz hazır, ihale tarihinin belli olması ile birlikte kısa bir süre içerisinde ihalenin yapılarak ilçemizde yapılacak olan TOKİ binalarının yükselişini göreceğiz. İlçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

