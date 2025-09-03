Başkan İsbir’in konuğu olduğu TGRT Belgesel ekibi, Ortaköy’ü ve Belediye Başkanı Taner İsbir’i televizyon izleyicileriyle buluşturdu.

Röportaj sırasında konuşan Başkan İsbir, “Tek sevdamız Ortaköy, gecemiz gündüzümüz Ortaköy” ifadelerini kullanarak ilçeye olan bağlılığını dile getirdi. İsbir, Ortaköy’ün tarihi ve turizm açısından öne çıkan noktalarından biri olan İncesu Kanyonu hakkında da bilgi verdi.

Üç dönem üst üste belediye başkanı seçildiğini hatırlatan İsbir, “İlçeme ve bağlı köylere hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Röportajın Eylül ayında ekranlarda olacağını belirten Başkan İsbir, TGRT Belgesel ekibine ilçelerine yaptıkları ziyaret için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi