Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Ortaköy HEM Müdürlüğü, afet bölgesinde ihtiyaç duyulan kıyafetlerin üretimine başladı.

Ortaköy Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan kampanya kapsamında Ortaköy HEM Müdürlüğünden 25 usta öğretici ve kursiyer, depremzedeler için 100 eşofman takımı ve 300 oyuncak üretti.

Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur, Ortaköy HEM'i ziyaret ederek, usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Buradaki gönüllü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Okur, depremzedeler için ürettikleri ürünlerden ötürü teşekkür etti.