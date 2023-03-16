Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe için bir hayal olan doğalgaz çalışmalarına başlanıldığını belirterek, “Doğalgaz alt yapı çalışmalarında kullanılacak borular ilçemize geldi. 2023 yılı Ekim ayı içerisinde de inşallah doğalgaz ateşini ilçemizde yakmış olacağız. İlçemiz bulunduğu konum itibariyle doğalgaz ana boru hatlarının uzağında kalmaktaydı. Çorumgaz Genel Müdürlüğü ile görüşerek, ilçemizin gelişip güzelleşmesi, ilçe insanımızın ekonomik ve fiziki yönden rahatlaması için doğalgazın elzem olduğunu anlattık. Çok şükür sıkı takiplerimizin sonucu da ilçemiz artık doğalgaza kavuşuyor. İlk başta depolama sistemi ile doğalgazımızı kullanacağız, daha sonra şartlar oluştukça doğalgazımızın tedariğini boru hatları üzerinden sağlayacağız” dedi.

İsbir, doğalgazın ilçeye gelmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

