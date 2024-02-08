Olay, Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı.

Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgârın da etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı. Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü.