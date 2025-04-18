S.V. idaresindeki 19 KH 812 plakalı otomobil ile S.K.'nın kullandığı 34 VK 6089 plakalı otomobil İnönü Caddesi Galericiler Sitesi önünde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile refüjde bulunan ağaçlar ve trafik levhası zarar gördü.
Editör: NURDAN AKBAŞ