Anadolu Gazeticileri ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) tarafından bu yıl 26. sı düzenlenecek turnuvaya başvurular sona erdi. Bu yılki turnuvada 18 takım mücadele edecek. Bugün yapılacak teknik toplantıda kuralar çekilecek.

Turnuvaya başvuran takımlar, CNR Elektirik. Cezaevi, İntegral Mühendislik, Sağlıkçılar FK, Er Yapı İnşaat Mühendislik, Gözde Yapı, Namsan, Radyo Duble, Kurt Elektirik, Manchester Dil Okulu FK, Atik Sürücü Kursu, Uğur Orman Ürünleri, Saylan Çelik. Doğa Gıda, Paşa İnşaat, Kalehisar Kardeşler İveco, Yağmur Tur ve Usta Eller Lokantası.

Turnuvada mücadele edecek takımların katılacağı teknik toplantı bugün saat 13’00’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teknik toplantıda gruplar için kura çekimi yapılacak ve fikstür belirlenecek. Ayrıca tertip komitesi tarafından kulüplere uyarılarda bulunulacak. Turnuvanın başlama tarihi belirlenecek.

(Rıfat KARA)