Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda önceki gün yarı final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan yarı final maçlarının ilkinde Es Bilişim ile Kurt Elektrik takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Es Bilişim takımı vitesi arttırarak maçı 3-2 kazandı ve ilk finalist oldu.

KURT ELEKTRİK HÜKMEN GALİP

Aynı sahada saat 20.30’da başlayan ikinci yarı final maçında ise Çorum Sürücü Kursu ile Kurt Elektrik takımları kozlarını paylaştı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşma 2-0 devam ederken, hakemin penaltı kararı sonrası sahanın içi bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik sonrası orta hakeme tepki vermek amacı ile Çorum Sürücü Kursu 46.dakikada sahadan çekilme kararı aldı ve karşılaşma sona erdi.

Kurt Elektrik takımı 3-0 hükmen galip sayılarak finale adını yazdıran ikinci takım oldu.