Bolu The Sign Esentepe Otel’de 30 Haziran’da başlayan birinci etap hazırlıkları 9 Temmuz’da gerçekleşen sabah antrenmanın ardından sona erdi. 10 gün süren kampın ilk etabı 24 oyuncu ile başlarken, kampın son günlerinde transfer edilen 7 oyuncunun dahil olması ile birlikte ilk etap 31 futbolcu ile tamamlandı.

Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde günde çift idman yaparak hazırlıkların sürdüren Kırmızı-Siyahlıların ilk etap çalışmalarında öne çıkan futbolcu Kadir Seven oldu. Gerek hırsı, gerek çalışkanlığı ile ilk etapta Teknik Direktör Tahsin Tam’ın gözüne girmeyi başaran Kadir Seven, disiplinli davranışlarıyla da genç oyunculara örnek olmayı başardı.

Kadir’in yanı sıra Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz ve Zargo Toure kampın diğer çalışkan isimleri oldu.