Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda ilk maçlar 2 Haziran Cuma günü oynanacak. 18 takımın Kırmızı, Siyah ve Beyaz olmak üzere 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada maçlar İtfaiye Sahası’nda oynanacaktır. 2 Haziran’da start alacak turnuvanın ilk maçı son şampiyon Saylan Çelik ile CNR Elektrik arasında oynanacak olup günün ikinci maçında ise saat 20.00’de İntegral Mühendislik ile Atik Sürücü Kursu takımları karşı karşıya gelecek.

3 Haziran Cumartesi günü ise saat 18.30’da Usta Eller Lokantası ile Yağmur Tur, saat 20.00’de Er-Yapı İnşaat ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları kozlarını paylaşacak.

9 Temmuz Pazar günü Beyaz Grup’ta oynanacak 3 karşılaşmanın ardından grup maçları tamamlanacak. Çeyrek final maçları ise 12-13 Temmuz tarihleri arasında oynanırken, yarı final heyecanı ise 16 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Turnuvanın final maçı ise 22 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de oynanacak.

(Rıfat KARA)