Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve olay yerine jandarma ekipleri sevk edilmişti. Kesi ya da darp izine rastlanmayan cesedin bazı bölümlerine yabani hayvanlar tarafından zarar verildiği tespit edilmişti.

Üzerinden İran riyali çıkması nedeniyle yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilen cesedin Çorum Kızılpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Sedat Uysal’a ait olduğu öğrenildi.

43 yaşındaki Uysal’ın cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Editör: NURDAN AKBAŞ