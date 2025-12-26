Belediye, şehrin üretim ve istihdam merkezi olan OSB’de yol çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda OSB’de bulunan Salih Aydın Bulvarı’nda asfalt öncesi mekanik çalışmaların ardından 1700 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Aşgın’a, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş eşlik etti.

Organize Sanayi Bölgesi’nin Çorum ve ülke ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Aşgın “Çorum OSB, sadece ilimizin değil, ülkemizin de gururu. Girişimci ruhlarıyla harikalar yaratan sanayicilerimiz hem istihdama katkı sağlıyor hem de ürettikleri ve ödedikleri vergilerle devletimize güç katıyor. Salih Aydın Bulvarı’nda Özel İdaremiz kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladı. Biz de Çorum Belediyesi olarak 1700 ton asfalt serimini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR