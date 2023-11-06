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3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Organ Bağışı Haftası” kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AHL Park’ta stant açıldı.

Organ bağışının öneminin anlatıldığı stantta vatandaşlara şu bilgiler verildi:

“Organ bağışı, 18 yaşından büyük bireylerin bilinçli bir şekilde ve özgür iradesiyle, organlarının bir veya birkaçını başka hastaların tedavisinde kullanılması adına bağışlanmasına denmektedir. Akli dengesi yerinde olup, 18 yaşını aşmış her birey organ bağışı yapmak amacıyla müracaatta bulunabilir.



Organ nakli tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, kişi hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için nakledilmesidir.

Başta böbrek olmak üzere, karaciğer, kalp, akciğer, ince barsak ve pankreas gibi organlar Kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas, kemik ve kemik iliği gibi dokuları Son yıllarda giderek artan hızda yüz ve ekstremiteler bağışlanabilmektedir.

Organ bağışı haftası içerisinde daha fazla vatandaşımızı konuyla ilgili bilgilendirebilmek yoğunluk olan bölgelere stantlar kurarak organ bağışı yapmaya düşünen vatandaşlarımıza stantlarımızdan bağış kartı oluşturma olanakları sağlıyoruz.

Gönüllülük esasına dayalı olan organ bağışında bağışçı olmak için sağlık müdürlüklerine, devlet ve özel hastanelerin organ bağışı koordinatörlerine ya da Aile Sağlığı Merkezlerine başvurulmalıdır. Bu noktalarda organ bağışı formu doldurulduktan sonra bağışçıya organ bağış kartı verilir.

Bekleyişin bitmesi ve hayatın bir insan için daha sağlıkla devam edebilmesi adına Sağlık bakanlığı ile birlikte Çorum İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz Organ Bağışı için bütün duyarlı vatandaşlarımızı bekliyoruz.”