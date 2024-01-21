Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Opr.Dr. Serdar Ali Alkıran’ın, Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın’la birlikte KBB Uzmanı olarak görev yapmaya başladığını bildirdi.

Başhekim Bilgili, Özel Hastane’nin 23 farklı branşta, 36 uzman, 5 pratisyen hekim kadrosu, 130 yatak kapasitesi ve 49 yataklı yoğun bakım üniteleriyle, hizmet çeşitliliğini ve kalitesini günden güne artırdığını söyledi.

Opr. Dr. Serdar Ali Alkıran, 1980 yılında Malatya Hekimhan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da özel kolejde tam burslu olarak 2000 yılında tamamladı. Ortaöğretim ve Lise hayatı boyunca birçok dereceler alarak Matematik Olimpiyatlarında 2 yıl üst üste Doğu Anadolu Birinciliği ve Türkiye 3.lüğü dereceleri aldı. Üniversite Sınavlarında Türkiye’de ilk 200’e girdi ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2007 Yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde ihtisasına başlayıp 2012 yılında ihtisasını tamamladı. 2012 yılında Merzifon Devlet Hastanesi, 2012-2015 yılları arasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015-2017 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017-2019 yılları arasında Milas Devlet Hastanesi, 2019-2023 yılları arasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2022-2023 yılları arasında Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi’nde KBB Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı.

Dr. Alkıran evli ve 4 çocuk babası.

Alanında oldukça deneyimli, cerrahi işlemleri ve tedavileri başarılı olan Opr. Dr. Serdar Ali Alkıran, Rinoplasti (Burun Estetiği), Septoplasti (Burun Tıkanıklığı Ameliyatı), Otoplasti (Kepçe Kulak Ameliyatı), Timpanoplasti (Kulak Zarı Ameliyatı), Endoskopik DSR Ameliyatları (Kapalı Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı), Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Nazal Polip), Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi, Vertigo (Baş Dönmesi), Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavisi, Tiroid Hastalıkları ve Tedavisi, Adenoidektomi ve Tonsillektomi (Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatları), Allerjik Rinit (Saman Nezlesi) Tanı ve Tedavilerini başarıyla uyguluyor. (Haber Merkezi)



