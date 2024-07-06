Amerika’da düzenlenen, ama pandemi nedeniyle iptal edilen “Dünyanın En Güzel Çocuğu” yarışmasına aday gösterilen Çorum’un güzel ve yetenekli çocuğu Onur Karamanlıoğlu, ulusal günlerde okuduğu Atatürk şiirleri ve özellikle “Büyüyünce Atatürk Olacağım” videosuyla gönüllere taht kurmuştu.

Çeşitli yarışmalarda sahne alarak ekranlara gelen, ayrıca bazı TV dizilerinde oynayan Çorumlu İnşaat Mühendisi Sinan Karamanlıoğlu’nun oğlu Onur, şimdi başrolünde oynayacağı sinema filmine hazırlanıyor.

Filmin hikayesi Mustafa Nebi Filik’e, senaryosu ise Oğuz Şengün’e ait. Çekim programının gözden geçirildiği toplantıya, Onur yerine babası Sinan Karamanlıoğlu, yönetmen İsmail Lütfi Erol ve oyuncular katıldı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Levent Taşçı, Selahattin Taşdöğen, Şevki Özcan, Monika Khasanova, Gökhan Mumcu, Belma Memati, Tayfun Sav, Ramin Nezir, Emel Başkan, Hasan Yıldız, Dilek Keser, Ayşegül Kaygusuz, Nurettin Karakoç, Nermin Gözütok ve Coşkun Ülgen yer alıyor.