Kentte bugün ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sırasında belediye ekipleri sahada yoğun bir çalışma içerisine girdi. Sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur öncesinde şehrin kritik birçok noktasında nöbet tutmaya başlayan belediye ekipleri, sağanak yağmur süresince görev yapan ekipler rögarları tıkanmalara karşı temizleyerek açık tuttu. Yağışın ardından ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ederek yardıma koştu. Çorum Belediyesi çağrı merkezine gelen 62 anında müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çorum Belediyesi'nin tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak 7/24 hemşerilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Editör: İHA AJANS