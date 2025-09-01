Oğuzlar Kaymakamlığı, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar Kültür ve Kalkınma Derneği tarafından organize edilen ve 20 ilden 85 paraşütçü, 120 kamp tutkunu, 60 motosiklet tutkunu ve Çorumlu doğaseverlerin katıldığı festivalde sporcular, Kızılırmak üzerine kurulu, yaklaşık 40 kilometre çapındaki Obruk Barajı manzarasına sahip 1450 rakımlı uçuş tescil belgeli Tekke Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi.

Festivalde konuşan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, “Bu yıl 2.’si düzenlenen Oğuzlar Tekke Yaylası Paraşüt Festivalimiz, büyük bir coşku ve heyecanla geçiyor” dedi.

Türkiye’nin her tarafından farklı branşlarda sporcuların katıldığı festivalde “Birlik ve beraberlik duygularımız tavan yaptı” diyen Cebeci, İç Anadolu Bölgesinde ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığını kaydederek, halkın festivale ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

-Yamaç paraşütü pilotu ve yamaç paraşütü Çorum il temsilcisi Ali Karınlıoğlu, festivali Türkiye’nin her yerinden gelen sporcularla birlikte gerçekleştirdiklerini, Oğuzların her sporu barındıran bir lokasyonda olduğunu kaydederek, “Su sporları, kano, dağcılık, motorkros, offroad gibi bütün sporları barındıran bir festivale imzamızı attık. Yani bu demek oluyor ki burada bütün sporları yapabileceğimiz yer olduğunu belirtmek isterim” diyerek bölgenin geliştirilmesini ve festivallerin devam ettirilmesini istedi.

-Akşehir’den festivale katılan yamaç paraşütü pilotu Venüs Vançin, “Yaklaşık üç sezondur Karadeniz’de ticari uçuyorum. Buraya geldik. Çok güzel. En sevdiğim yerlerden biri oldu diyebilirim. Gerek doğası, gerekse güzel insanları, çok memnun kaldık. Uçuşlar da gayet keyifliydi, katılım yüksekti” ifadelerini kullandı.

Üç gün süren festivalde Tekke Dağı’nın baraj manzarası ve eşsiz doğasında kap kuran sporcu ve vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirdi.

Festival, son gün atlayışlarının ardından Obruk Barajı’nda yapılan kano yarışları ile sona erdi.