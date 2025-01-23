Nesine 3.Lig ekiplerinden Bayburt İl Özel İdare Çorumlu kaleci Onur Tekin’i kadrosuna kattı.

Nesine 3.Lig 3.Grup’ta küme düşmeme mücadelesi veren Bayburt İl Özel İdarespor önceki gün 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Sarı-Siyahlı yönetim sezonun ilk yarısında Somaspor forması giyen Çorumlu kaleci Onur Tekin’in yanı sıra Karaman FK’dan Özdilek Yıldızhan, Ümraniyespor’dan Yusuf Saitoğlu, Eyüpspor’dan Can Bayırkan, Vanspor’dan M.Can Davarcıoğlu ve Geredespor’dan M.Deniz Pamuk ile sözleşme imzaladı.