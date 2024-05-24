Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi Tıbbi Onkoloji Uzmanlarımız Doç. Dr. İbrahim Karadağ ve Uzm. Dr. Emel Mutlu, Radyasyon Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Melike Pekyürek Varan, Nükleer Tıp Uzmanları Doç. Dr. Gamze Tatar, Uzm. Dr. Seda Gülbahar Ateş ve Uzm. Dr. Hüseyin Emre Tosun, Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Samet Yaman ve alanda çalışan eczacı, laboratuvar ve sağlık çalışanları ve diğer çalışanlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirten Başhekim Zehir, “Hastanemize ve bölgemize vermiş oldukları çok kıymetli hizmetler için, şehrimizden büyük şehirlere yapılan sevklerin önüne geçilmesinde sundukları katkılar için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

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