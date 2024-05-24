Hasan Özten (74), evinin önünden geçen Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki yaya geçişlerinin yetersiz olduğu, yaya geçişi işaretlerinin solgun olduğu, kasis ve yaya butonu gibi yaya güvenliğine yönelik tedbirlerin alınmadığı iddiasıyla Çorum Belediyesi’ne başvurdu.

Fevzi Çakmak Caddesi’nin Çorum Belediyesi’nin değil, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında yer aldığını öğrenen Özten, 12 Aralık 2023’te CİMER’e dilekçe yazarak, yolda yaya güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden CİMER aracılığıyla gönderilen yanıtta, Fevzi Çakmak Caddesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında yer almasından dolayı yaya çizgilerinin karayollarınca yapılması gerektiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, 2023 envanterinde yaya butonunun bulunmadığı, 2024’te alım yapılması durumunda talebin tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

Özten, dilekçe yazdıktan yaklaşık 5,5 ay sonra dün, dükkanına gitmek için otobüse binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışırken, tedbir alınmasını istediği yaya yolunda otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özten, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Özten’in, yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle tedavisi evde devam ediyor.

Özten, Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometre boyunca trafik lambası, kasis gibi araçlara yönelik hız kesici tedbirlerin bulunmadığını, yaya geçitlerinin de belirginliğini kaybetmesinden ötürü tehlikeli olduğunu vurguladı.

Aylardır yolun karşısına geçerken hep araba çarpacak korkusu yaşadığını anlatan Özten, “Bu yolda çok kaza oluyor. Yetkililere defalarca başvuruda bulundum önlem alınmıyor. Benim başıma gelen kazanın başkalarının da başına gelmesini istemiyorum, yetkililer bu yola çözüm bulsun.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ