Hakkı Bilal Mağazası ile Velipaşa Hanı arasındaki işyerinde açılan kermeste kursiyerlerin el işi göz nuru eserleri satışa sunulurken, elde edilen gelirin kanser hastaları yararına kullanılacağı açıklandı.



Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ile ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın tarafından açılan kermeste ONKO-SAV üyeleri, burada açtıkları stantlarla hem kanserli hastalarla yakınlarının hazırladığı organik yiyecekleri satarken hem de derneğin tanıtımını yapıyorlar.

Çeşitli el emeği göz nuru el işlerinin de satışa sunulduğu kermes hakkında bilgi veren Harzadın, kanser hastaları yararına açtıkları kermese tüm Çorum halkını destek olmaya çağırdı.