ÇOSAD, daha önce yapılmamışı yapmak, şehrin farklı noktalarında yapılan fuar organizasyonlarını esnafın kapısının önüne taşımak için kolları sıvadı. Kurulduğu günden itibaren üzerinde durdukları birlik beraberlik vurgusunu pekiştirmek için; 17 Temmuz 2024 tarihinde oto sanayinde faaliyet gösteren esnaflar ve bu esnafların ihtiyaç kalemleri için hizmet veren tüm yan tedarikçileri Çorum Sanayi Sitesi'nde bir araya getirecek.

Esnafların iş ve işleyişlerinin aksamaması açısından akşam saatlerinin tercih edildiği bir günlük organizasyonda birçok yerli katılımcı kendini tanıtma fırsatı bulurken, ayrıca devam eden beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programa oto sanayi sektöründe hizmet veren tüm tedarikçi firmaların davetli olduğunu belirten ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, katılım sağlamak isteyen firmaların zaman kaybetmeden kendisi ile 0.531 778 68 84 nolu telefondan iletişime geçmelerini istedi.

ÇOSAD İÇİN HAREKETLİ GÜNLER BAŞLIYOR

Bu arada ÇOSAD’ın Genel Kurul hazırlığında olduğuna dair çıkan söylentileri de yanıtlayan Kurucu Başkan Eyyüp Pehlivan, “6 ay içinde yapılması gereken ilk genel kurulun bir an önce yapılarak faaliyetlerin daha güçlü ve daha hızlı ilerlemesinin daha doğru olacağını düşündük ve genel kurul yapmak için hazırlıklara başladık.

Henüz net olarak belirlenmiş bir kurul takvimi yok ancak kurucu yönetim olarak genel kurul kararı almamız durumunda tüm üyelerimize tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Ancak şuan için hazırlığımız var, kararımız yok. Bizler ÇOSAD’ın köklerini daha sağlam zemine oturtmak için dün yaptığımız gibi yarın da aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ