Ercan-Müşkünaz Göçmen çiftinin kızı Ayşe Nur Göçmen, Mahmut-Hülya Tekinasa çiftinin oğlu Enes Tekinasa ile hayatını birleştirdi.

Dün akşam kentte bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Tekinasa ve Göçmen aileleri ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, genç çiftin nikâhını kıyarak, mutluluklar diledi.

ÇORUM HABER, Enes-Ayşe Nur çiftini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diler.