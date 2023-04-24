2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 34.hafta maçında konuk olduğu 24 Erzincanspor’u, Gökhan Karadeniz’in 75.dakikada attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un da berabere kalması üzerine farkı 3 puana çıkarttı ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı. Yenilmezlik serisini de 16 maça çıkartan kırmızı-siyahlıların teknik patronu Tahsin Tam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple oynadıklarını ve pozisyon bile vermediklerini ifade ederken, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı hasarsız atlattıklarını kaydetti.

Galibiyeti tüm Çorum halkına armağan ettiklerini belirten teknik direktör Tahsin Tam, “Ligin önemli takımlarından Erzincanspor karşısında kazanarak, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktık.

Maça iyi başladık. Maç boyunca topa sahip olduk ve oyunu kontrolümüzde tuttuk. Rakibimiz, pas oyununu iyi oynayan ve merkez bağlantıları kullanarak hücumlar yapmaya çalışan bir takımdı. Savunmada taktik disipline bağlı kalarak, organize atak şansı vermedik. Kazandıkları toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalıştılar. Maçı, oyuncularımızın yüksek konsantrasyonu ile pozisyon vermeden bitirmeyi başardık.

Topa sahip olduğumuz bölümlerde geçiş pasları bularak, kanat hücumlarında etkili ataklar yaptık ve bu şekilde golü bulduk.

Uzun bir yolculuk yaparak bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu galibiyeti tüm Çorum halkına armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)