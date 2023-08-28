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Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve ilgililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Çorum’da artarak devam eden asayiş olaylarının masaya yatırıldığı toplantının ardından bir açıklama yapan Vali Dağlı, şunları söyledi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüzde emniyet yetkililerimizle bir araya gelerek ilimizin emniyet ve asayişi konularında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Çorum’da önceliğimiz emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmektir. Yapmış olduğumuz toplantıda, bu hususlar üzerinde önemle durarak, öncelikli olarak yapılacak çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduk.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi emniyet ve asayiş hizmetlerinde de vatandaş odaklı çalışacağız. Bunun için, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç olaylarının önlenmesine, suçluların yakalanmasına yönelik Çorum’un her noktasında özellikle şehrimizin merkezinde şok uygulamalar yapacağız.”

“KURAL TANIMAYAN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK”

“Yüksek sesle gürültü yaparak halkımızı rahatsız eden modifiye edilmiş, muayenesi geçmiş, kural tanımayan araçları trafikten men edeceğiz. Okul geçitleri ve ışıksız yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını düşürmeyen, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemleri süratle uygulayacağız. Meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamasının önüne geçebilmek adına trafik uygulama ve kontrol noktalarında sıkı denetimler gerçekleştireceğiz.”

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

“Gençlerimizin geleceğini karartan, onları zehirleyen tüm zehir tacirlerini bitirmek üzere kararlı bir çalışma başlattık. Çağımızın en tehlikeli vebası olan uyuşturucu konusunda ilimizin her bir metrekaresi temiz ve güvenli ortamlar olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Günün her saatinde ve ilimizin her noktasında suçu önleyici tedbirler alınarak kamu düzeninin korunması ve halkımızın güvenliğinin sağlanması bir numaralı önceliğimiz olacaktır.”

“ÇORUM ÜLKENİN EN HUZURLU ŞEHRİ OLACAK”

“Halkımızın can ve mal güvenliğini bozanlara göz açtırmayacağız. Tüm emniyet, jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Çorum’u ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlıyız. Tüm çabamızla bu hedefe ulaşmak için çalışacağız.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen tüm çalışmalar için emniyet ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Çorum’da görev yapacağım süre boyunca çalışmaların aynı kararlılıkla ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimin bilinmesini istiyorum.

Bu değerlendirme toplantımızın asayiş suçlarının önlenmesine, olayların aydınlatılarak faillerin yakalanmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Tüm Çorumlu hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”