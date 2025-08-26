Çorum Hentbol İl Temsilcisi ve aynı zamanda klasman hakem olarak il dışında Çorum’u temsil eden Sami Öncel 20 yıllık aktif hentbol hakemlik kariyerini sonlandırmıştı. Bu gelişme sonrası Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, Sami Öncel’in de aralarında bulunduğu hakemliği bırakan 13 kişiyi 2.Gözlemci Gelişim Seminerine davet etti.

29-30 Ağustos tarihleri arasında Ankara Premium Otel’de gerçekleşecek olan 2.Gözlemci Gelişim Seminerine katılacak olan Öncel, semineri başarı ile tamamlamasının ardından 2025-2026 sezonunda lig müsabakalarında klasman gözlemci olarak görev alacak.