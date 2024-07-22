Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK’da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda daha önce 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Ahlatcı Çorum FK, bugün akşam saatlerinde genç bir oyuncu daha transfer etti. Kırmızı-Siyahlı yönetim geçtiğimiz sezon Bursa temsilcisi İnegöl Kafkas Gençlikspor’da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Semİih Akyıldız’ın 3 yıllığına renklerine bağladı.

Transferin gerçekleşmesinin hemen ardından genç oyuncunun 3.Lig’in yeni ekiperinden Çayelispor’a kiralık olarak transfer edildiğini de resmi instagram sayfasından taraftarına duyurdu.

Editör: RIFAT KARA