Çorum Adalet Sarayı’nda iki ayrı tören yapıldı.

İlk olarak Çorum Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeni ile Adliye önündeki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile avukatların katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.

Baro Başkanı Kalıpcı, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladıklarını hatırlatarak törene katılan Başsavcı Bektaş başta olmak üzere tüm meslektaşlarına teşekkürlerini ileterek bu günün meslektaşları için önemini anlattı.

Çorum Adliyesi’nde ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayramlaşma töreni yapıldı. Hakim, savcı ve avukatların geniş şekilde katıldığı törende Başsavcı Bektaş ile Baro Başkanı Kalıpcı yargı camiasının bayramını kutlayarak tüm meslektaşlarına sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Editör: Haber Merkezi