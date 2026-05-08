Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, terör örgütü elebaşı için gündeme getirilen “umut hakkı”, “barış koordinatörlüğü” ve “hukuki statü” tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Bedii Onan yaptığı açıklamada ayrıca “Amed” ismiyle Süper Lig’e yükselen futbol kulübü üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkat çekti.

Zafer Partisi İl Başkanı Onan, Anadolu topraklarının tarih boyunca emperyalist güçlerin hedefinde olduğunu belirterek, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de bölücü girişimlere karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ettii.

Ortadoğu’daki gelişmelere değinen Bedii Onan, İsrail’in saldırgan politikaları ve ABD’nin bölgedeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye’de oluşturulmak istenen “korku ikliminin” gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada terör örgütü elebaşı için dile getirilen “umut hakkı”, “kurucu önder”, “barış koordinatörlüğü” ve “hukuki statü” gibi söylemleri hedef alan Onan, bu tür çıkışların kamuoyunda kabul görmeyeceğini belirterek, Türk milletinin terörle mücadelede tavizsiz bir tutum istediğini vurguladı.

Mevcut TBMM aritmetiği üzerinden anayasa değişikliği ve erken seçim hesapları yapıldığını öne sürerek DEM Parti’ye yönelik dolaylı siyasi destek arayışları bulunduğunu iddia eden Onan ayrıca, Diyarbakır temsilcisi olan ve “Amed” adıyla mücadele eden futbol kulübünün Süper Lig’e yükselmesini de eleştirdi. Kulübün geçmişte farklı isimlerle faaliyet gösterdiğini söyleyerek “Amed” isminin bölücü örgütün kullandığı siyasi bir söylem olduğunu kaydeden Zafer Partisi İl Başkanı Onan, Diyarbakır’ın tarih boyunca Türk yurdu olduğunu, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla şehre “Diyarbakır” isminin verildiğini, “Amed” adlandırmasının masum olmadığını ve bu isim üzerinden propaganda yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Bedii Onan açıklamasını, “Anadolu toprağında Türk milleti vardır. Bin yıldır buradadır, gelecek bin yılda da burada olacaktır” sözleriyle tamamladı.

