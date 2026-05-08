Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında Çarşıbaşı Camii karşısında vekaletle kurban bağış standı hizmete başladı.

Başkanlığın Vekaletle Kurban Kesim organizasyonunun çok önemli bir hizmet olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 18.000 TL yurt dışında ise 7.000 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Müftü Süleyman Eroğlu, vatandaşların vekaletle kurbanlarını İlçe Müftülüğü, Gençlik Merkezi ve stanttan makbuz karşılığı bağış yapabileceklerini belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK