Eğitim - İş Çorum Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Sanat Gecesi, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük bir beğeni toplayan “Anadolu’nun Renkleri” adlı sanat gecesinin ikincisinin hazırlıkları tamamlandı. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren Eğitim-İş Sanat Korosu, türkülerin en güzel örneklerini sunacak.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Sanatın birleştirici gücünü birlikte hissetmek, keyifli ve anlamlı bir akşam geçirmek için tüm dostlarımızı bekliyoruz. Birlikte üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel haliyle buluşmak dileğiyle…” diyerek tüm sendika üyelerini, sanat dostlarını ve türküseverleri etkinliğe davet etti.

Gecenin davetiyeleri sendika yöneticilerinden temin edilebilecek. Etkinlikte koro ve solo halinde türküler seslendirilecek, halkoyunları gösterisi sunulacak, şiirler okunacak.

35 KİŞİLİK KORO

Şef Fatih Özgen yönetimindeki koroda şu isimler görev alıyor: Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Ali Demirbaş, Aydın Kalender, Aynur Yeşilbaş, Aysun Bakbak, Bahar Bozkurt, Çeşminaz Kayalar, Damla Demirel, Derya Asiltürk, Ebru Bekar, Erdem Penez, Ertan Kalkan, Gözde Körükçü, Gülay Yalçınkaya, Güllü Şahin, Hamdullah Taş, Mehmet Keskin, Meral Erdoğan, Mine Abacı Kısa, Murat Karakuş, Nesrin Güzelli Şen, Nuran Şahan, Nuray Güler Cerit, Orçun Dinçer Çetin, Özlem Sevinçoğlu, Pınar Demirel, Serap Alev, Sercan Koca, Seyithan Deniz, Tansu Sol, Uğur Ulueren, Yaprak Biçer, Yusuf Aydoğdu, Zekine Özkan.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR