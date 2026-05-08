Çepni Mahallesi Hayat Sokak’ta yıllardır boş durumda bulunan metruk evler, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Şehrin en işlek noktalarına birkaç dakikalık mesafede bulunan atıl binaların çevresinde kemirgen ve böcek popülasyonunun arttığı belirtiliyor.

Mahalle sakinleri, Hayat Sokak’ta 20 numaradan 26 numaraya kadar bulunan ve yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan boş evlerin hem güvenlik hem de halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Bölgedeki vatandaşlar, ev sahiplerinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşadığını, ancak boş halde bırakılan yapıların yükünü mahallede yaşayanların çektiğini söyledi.

Söz konusu metruk yapıların, Çorum Saat Kulesi’ne yaklaşık 2 dakika, Çorum Belediyesi’ne 2 dakika, Akşemseddin Camii’ne ise yürüme mesafesinde bulunduğu belirtildi.

FARELER MAHALLEDE CİRİT ATIYOR

Mahalle sakinleri özellikle son dönemde artan kemirgen hareketliliğinden endişe duyduklarını dile getirerek, fare ve sansarların sokakta yoğun şekilde görülmeye başlandığını aktardı. Vatandaşlar, kemirgenlerin taşıyabileceği hastalıklar nedeniyle çocuklar ve yaşlılar açısından ciddi risk oluştuğunu savundu.

MAHALLEYİ HANTAVİRÜS KORKUSU SARDI

Uzmanlar, kemirgenlerin bazı virüslerin taşıyıcısı olabileceğine dikkat çekerken, özellikle hantavirüs gibi hastalıkların kemirgen temasıyla bulaşabildiğini belirtiyor. Son zamanlarda Türkiye’de de hantavirüs vakaları görülürken, mahalle sakinleri son dönemde gündeme gelen iddialar nedeniyle daha da tedirgin olduklarını ifade ediyor.

Vatandaşlar, metruk yapıların yıkılması ya da güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak, boş yapıların acil şekilde denetlenmesi, kemirgen ve haşere ilaçlamasının yapılması, sahiplerine ulaşılmayan binalar hakkında yasal işlem başlatılması istiyorlar.

Mahalle sakinleri, “Şehrin merkezinde yıllardır kaderine terk edilen bu binalar hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de hastalık ve güvenlik riski yayıyor. Yetkililerin artık somut adım atmasını istiyoruz” diyerek çözüm çağrısında bulundu.