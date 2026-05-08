Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Samsun’da yapılan Kulüplerarası Halk Oyunları Bölge Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Katıldıkları tüm halk oyunları yarışmalarında sergilediği disiplinli, estetik ve yüksek performansıyla birincilikler elde eden Kadeş Halk Oyunları Ekibi, Samsun’da da 1 birincilik, 2’de ikincilik elde etti. 60 kişilik bir ekiple Samsun’a çıkarma yapan Kadeş Halk Oyunları Ekibi, Geleneksel Düzenlemesiz Dal Gençler Karma kategorisinde grup birincisi, Düzenlemesiz Dal Büyük Kadınlarda ve Geleneksel Düzenlemeli Dal Gençler kategorisinde ise grup ikincisi oldu. Yarışmada geleneksel değerlerimizi başarıyla yansıtan kulüp, sahnedeki uyumu ve teknik yeterliliğiyle jüri ve izleyicilerden tam not aldı.

Kulüp eğitmenleri Emine Özten ve Mustafa Çoksoy, bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcuları kutlarken, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü olarak kültürel mirasımız halk oyunlarını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti. Özten ve Çoksoy ayrıca, kulüp olarak amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirterek, tüm gençleri spor yapmaya davet etti.

Buna göre Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Manisa’da yapılacak Türkiye Finali’nde ilimizi temsil edecek.

