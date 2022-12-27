“Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Çorum” isimli etkinliğin ilimize ne gibi bir katkısının olacağını soran Zafer Partisi İl Başkanı Onan konferansın yazara ekonomik katkı sağlamak amacıyla organize edildiğini kaydetti.

Şehir buluşmaları etkinliğinin ilimize katkısı olmayacağını dile getiren Bedii Onan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu soruları sordu: “Bu konferans için konuşmacıya bir ücret ödenecek midir? Konuşmacı şehrimizde konaklayacak mıdır? Konuşmacının ulaşım ücretleri belediye tarafından mı karşılanacaktır? Konuşmacının konferansı sonunda şehrimize ve vatandaşımıza hangi konularda ve nasıl katkıları olacaktır?

“Türkiye Yüzyılı” olarak isimlendirilen konferansın konusu muhtemelen tanıtım afişindeki görsellerin anlatımından ibaret olacaktır. Her gün yazılı ve görsel basında yer alan bu hususların tekrarı anlatılacak ise, Çorum halkının ödediği hizmet bedelleri ile diğer vergilerin bu tür faaliyetler için harcanması doğru bir davranış mıdır? Tanıtım afişinde var olan görsellerden TOGG marka otomobil henüz tanıtım aşamasında, hızlı tren ise şehrimize birkaç on yıl daha gelecek gibi görünmüyor. Konuşmacı AKP ye yakın bir isim olarak biniyor. Şehir belediyesi siyaseten kendisine yakın bir isme program yaptırmak suretiyle ekonomik olarak bir katkı mı sağlamak niyetindedir? Çorum Belediyesi’nin borç durumu nedir? Su ve toplu taşıma hizmetlerine zam kararı alındığı bir ortamda bu faaliyet için yapılacak harcamalar israf değil midir?

Son söz olarak şahsımızdan ve şehrimizde yaşayan bizlere ulaşan vatandaşlarımızdan gelen bir öneriyi aktaralım. Konuşmacı şehrimize gelmeden tele konferans yoluyla bağlantı yaparak, bu görseldeki tahminde bulunduğumuz, fikir yürüttüğümüz hususları dinlemek isteyen vatandaşlarımıza anlatsın. Karşılığında bir ödeme yapılacaksa, ödeme yine yapılsın. Diğer muhtemel yapılacak harcamalar varsa, bu meblağlar da belediye kasasında kalsın. Bu şekildeki bir davranış belediye bütçesi ve Çorum da yaşayan vatandaşlarımız açısından daha kazançlı olacaktır.”

(Haber Merkezi)

