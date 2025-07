Zafer Partisi İl Başkanı Onan, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili yargı birimlerine çağrıda bulunarak, kamu vicdanını tatmin edecek açıklamalar yapılması gerektiğini ifade etti.

2025 Liselere Geçiş Sistemi sınavında 719 öğrencinin tam puanla birinci olması, bu öğrencilerin belli başlı bazı okullarda yoğunlaşması ve sınav sorularının sınav bitiminden kısa süre sonra PDF formatında sosyal medyada paylaşılması, sınav güvenliğine dair endişeleri beraberinde getirdiğini söyleyerek “Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu durum, sınavda kopya ve organize usulsüzlük iddialarını da gündeme taşıdı” dedi.

“TESADÜF OLAMAZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Onan şu ifadeleri kullandı: “Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin her ne kadar iddialara karşı duruş gösterip iddiaları kabul etmese de yaşananların bir tesadüf eseri olmadığına dair düşünceleri destekleyen emareleri araştırmak, kamuoyunun süreçten beklentisini tatmin edici bilgiler ile cevaplamak gerektiği de ortadadır. Oldukça zor olduğu ifade edilen bir sınav sonrası bazı şehirlerde bulunan bazı okullarda birden fazla birincinin çıkması duruma duyarlı kesimlerde kopya verilmesi ve şaibe iddialarını gündeme getirmiştir.

“MEB GÖREVİNİ YAPMALI”

MEB ve ilgili savcılık birimlerinin duyarlılık göstererek hukuk devleti ilkesi, sınava katılan öğrencilerin emekleri, ailelerin beklentileri, kamu vicdanı adına harekete geçmesi hak, hukuk ve adalet kavramları adına bir gerekliliktir. Geçmişte de ülkemiz sınav sorularının çalınması, kopya verilmesi iddialarına şahit olmuş ve bahsi geçen iddialar da mahkemeler tarafından yapılan yargılamalar ile de tespit edilip karar altına alınmıştır. Geçmişten ders alınması gerektiği hâlde her sınav sonrası iddialar ve tartışmaların varlığı titiz bir sınav sürecinin devam ettirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması MEB’nin asli görevidir.

Türkiye’de merkezi sistem ile yapılan sınavlarda şaibeli hususların neden bir türlü ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır? Sınava giren öğrencilerin bir suistimal içinde olamayacağı da açıktır. Soruların sınavdan kısa bir süre sonra PDF formatında yayınlanması basit bir soru paylaşımı olarak görülmemelidir. Bu işlerin içinde kimler vardır? Niyet ve maksat nedir? Bu soruların cevaplarını da mutlaka bulmak önemlidir.

“TEKİN, YAPTIĞI İŞLERİN HATASIZ

OLDUĞU DÜŞÜNCESİNİ BIRAKSIN”

Milli Eğitim Bakanlığı’nda daha önce de sınavda başarılı olan öğretmenlerin yapılan mülakat sonunda hâk kaybına uğradıklarına dair tepkilere karşı Bakan Yusuf Tekin yine benzer bir şekilde duyarsız kalmış, mağdur olduklarını ifade eden öğretmenlerin tepki ve gözyaşlarına karşılık söylemlerinden vazgeçmemiş, taleplere karşı da karşı duruş göstermiştir. Yusuf Tekin yaptıkları her iş ve icraatın doğru ve hatasız olduğu düşüncesinden vazgeçmeli, sürece katkı sağlayıp, her türlü gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmalıdır.

Sınav sonuçlarına dair tüm iddialar araştırılmalı, sınav sonuçlarına dair her türlü analiz ve sonuçlar kamuoyu ile de paylaşılması kamuoyunun tatmin edici bilgilere ulaşması konunun tüm taraflarını rahatlatacak, hâk yenmesi, haksız kazanımlar elde edilmesinin önüne geçilmesi de hukuk devleti adına bir mecburiyettir”

